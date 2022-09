11 iranische Pilger sterben bei Verkehrsunfall im Irak

Kerbela, etwa 100 Kilometer südlich von Bagdad, ist für schiitische Muslime weltweit einer der wichtigsten Wallfahrtsorte. In diesen Tagen reisen viele von ihnen zur Gedenkfeier Arbain an, die im Irak am kommenden Samstag stattfindet. Mit dem Arbain-Fest endet eine 40-tägige Trauerperiode für den Imam Hussein, an dessen Tod die Schiiten mit dem Fest Aschura erinnern.Imam Hussein, der Enkel des Propheten Mohammed, starb nach islamischer Überlieferung 680 in der Schlacht von Kerbela. Die Schiiten verehren ihn als Märtyrer.