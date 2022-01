11 IS-Kämpfer bei russischen Luftangriffen in Syrien getötet

Die IS-Kämpfer versteckten sich demnach in Höhlen. Rund 20 weitere Mitglieder des IS seien bei den Luftangriffen verletzt worden.Der IS war 2019 in Syrien und im Irak militärisch weitgehend besiegt worden. Seit der Zerschlagung ihres „Kalifats“ zogen sich die meisten verbliebenen Kämpfer der Dschihadistenmiliz in die Wüste zurück. Die Beobachtungsstelle verzeichnete seit Jahresbeginn bereits 229 Angriffe der russischen Luftwaffe in der syrischen Wüste . Die in Großbritannien ansässige Organisation bezieht ihre Informationen von einem Netz von Informanten vor Ort. Ihre Angaben lassen sich von unabhängiger Seite oft kaum überprüfen.Der seit 2011 herrschende Bürgerkrieg in Syrien hat sich inzwischen zu einem internationalen Stellvertreterkonflikt ausgeweitet. Russland unterstützt dabei seit 2015 den syrischen Machthaber Baschar al-Assad.

apa