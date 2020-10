11-Jähriger bringt Zug in Deutschland zum Entgleisen

In Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt haben Kinder am Wochenende für ernsthafte Zwischenfälle im Bahnbetrieb gesorgt. Bei Paderborn entgleiste am Sonntag ein Passagierzug, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein 11-Jähriger gestand, ein 1,20 Meter langes Stahlelement auf die Gleise gelegt zu haben.