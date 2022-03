11-Jähriger flieht allein in die Slowakei: Mit einer Telefonnummer auf dem Handrücken

Der 11-jährige Bub ist allein aus Saporischschja, wo vor einigen Tagen ein Kernkraftwerk angegriffen wurde , in die Slowakei geflüchtet.In eine blaue Jacke und einen lilafarbenen Schal gehüllt, ließ er seine Eltern zurück und kam allein an der Grenze an. Das slowakische Innenministerium selbst berichtete über den Vorfall auf seinem Facebook-Profil.„Die Freiwilligen kümmerten sich bereitwillig um ihn, brachten ihn ins Warme und versorgten ihn mit Essen und Trinken.“ Sein furchtloses Lächeln und seine Entschlossenheit, „die eines wahren Helden würdig ist“, habe alle sprachlos gemacht.Seine Mutter hatte den Buben am Samstag in einen Zug in Richtung Slowakei gesetzt, wo Angehöhrige leben. Der Vater durfte nicht aus der Ukraine ausreisen, die Mutter konnte die pflegebedürftige Großmutter nicht allein zurücklassen.Nachdem sie ihn aufgenommen hatten, wählten die Freiwilligen die Telefonnummer auf seinem Handrücken. Verwandte holten ihn ab. Ein kleiner Lichtblick in einer trostlosen Zeit.

