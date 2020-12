11 Todesfälle, 163 Neuinfektionen, 30 Intensivpatienten

Bisher (08. Dezember) wurden insgesamt 325.198 Abstriche untersucht, die von 152.639 Personen stammen.237 Covid-19-Positive sind stationär in Krankenhäuser aufgenommen, weitere 30 in intensivmedizinischer Betreuung.146 Patienten befinden sich in Privatkliniken.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfälle sind laut veröffentlichten Zahlen des Südtiroler Sanitätsbetriebes momentan 10.883 der in Südtirol mittels PCR-Test getesteten Personen aktiv mit dem Virus infiziert.Untersuchte Abstriche gestern (07. Dezember): 1046Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 79Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 25.555Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 325.198Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 152.639 (+243)Durchgeführte Antigentests gestern: 1629Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 84Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 237In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 146In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 68 (47 in Gossensaß, 21 in Sarns)Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 30Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 594 (+11)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7166Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 56.600Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 63.766Geheilte Personen: 14.078 (+102); zusätzlich 1417 (+0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 15.495 (+102)Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1218, davon 780 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 37, davon 26 geheilt. (Stand: 05.12.)

jot