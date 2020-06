11 Tote bei neuem Ebola-Ausbruch im Kongo

Bei einem neuen Ebola-Ausbruch im Kongo sind Gesundheitsbehörden zufolge 11 Menschen gestorben. Derzeit seien bis zu 17 Fälle in der westlichen Provinz Equateur bekannt, hieß es am Montag. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind dort bisher mehr als 2500 Menschen gegen die Krankheit geimpft worden.