11 Tote bei Unglück in kolumbianischer Kohlengrube

Zuvor hatte der Gouverneur des Departments, Nicolas Garcia, auf Twitter mitgeteilt, dass sich ein explosives Gasgemisch in einem Bergwerk in Cucunuba entzündet habe.Erst am Donnerstag waren bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in San Cayetano im Nordosten Kolumbiens 6 Bergleute ums Leben gekommen. Die Explosion in einem 1.300 Meter tiefen Stollen war durch eine Ansammlung von Methangas verursacht worden.Auch in Kolumbien gelten wegen der Coronavirus-Pandemie Ausgangsbeschränkungen. Der Bergbau ist aber von Unternehmensschließungen ausgenommen.

apa/stol