11 Tote bei versuchtem Gefängnisausbruch in Haiti

Beim Versuch eines Gefängnisausbruchs in Haiti sind 10 Insassen sowie ein Polizist getötet worden. Drei weitere Beamte wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in dem Karibikstaat am Montag mitteilte. Sie sollten zur Behandlung nach Kuba ausgeflogen werden.