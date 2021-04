11.000 Personen in Schwaz bisher zweimal geimpft

Mit einer Quote von aktuell 20,7 Prozent bei den Erstgeimpften liege man im Bundesländervergleich an der Spitze, so das Land in einer Aussendung. Bei der Altersgruppe der Über-65-Jährigen erhielten in Tirol bisher über 54 Prozent eine Erstimpfung. „Wir bewegen uns Schritt für Schritt in Richtung Normalität“, zeigte sich Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) optimistisch.In Sachen Impfstoff wartete man indes mit einer Neuigkeit auf: Voraussichtlich Mitte April könnte im Bundesland Tirol erstmalig der Vektor-Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson („Janssen“) zum Einsatz kommen, hieß es. Dabei handle es sich um einen Einzelimpfstoff, bei der nur eine einzige Dosis verabreicht wird.Erneut wurde darauf hingewiesen, dass mit Phase 3 ab Mai/Juni schrittweise die Impfung der unter 65-Jährigen beginnen soll - für diesen Zeitpunkt seien höhere Liefermengen an Impfstoffen angekündigt.Der Bezirk Schwaz im Tiroler Unterland hatte wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Variante eine Sondertranche der Europäischen Union in Form von 100.000 Impfdosen erhalten. Rund 50.000 Personen waren - nach der ersten Runde im März - aufgerufen, sich ein zweites Mal impfen zu lassen. Der zweite Durchgang dauert bis inklusive kommenden Montag an.

apa