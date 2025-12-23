<BR \/>Die Landesfeuerwehrschule Südtirol bietet mittlerweile rund 50 verschiedene Lehrgänge für Feuerwehrleute an. Jährlich besuchen durchschnittlich mehr als 3.000 Feuerwehrleute die Lehrgänge an der Schule in Vilpian. <BR \/><BR \/>Seit der Gründung der Landesfeuerwehrschule Südtirol im Jahr 1966 wurden somit bereits über 110.000 Feuerwehrleute aus- und weitergebildet. Ein besonderer Meilenstein wurde in dieser Woche erreicht: Peter Ladurner, Kommandant der Freiwillige Feuerwehr Gratsch, nahm am Lehrgang “Leitung einer Feuerwehr“ teil und wurde dabei, als 110.000ster Teilnehmer begrüßt. <h3>\r\nDank an alle Teilnehmer für kontinuierliche Fortbildung <\/h3>\r\nZu diesem Anlass gratulierten Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig sowie Schulleiter Christoph Oberhollenzer herzlich und überreichten ein kleines Geschenk. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern für ihre Bereitschaft, sich in ihrer Freizeit an der Landesfeuerwehrschule kontinuierlich fortzubilden – zum Wohle der Sicherheit unserer Bevölkerung.