Die Zahl der bestätigten Ansteckungen erhöhte sich um 11.192 auf 2,216 Millionen, wie das Institut am Sonntag mitteilte.Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 90,2. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen 7 Tagen mit dem Virus angesteckt haben.

dpa/apa