112 Personen in Österreich positiv auf Corona getestet

Das berichtete das Gesundheitsministerium am Montag (Stand 8.00 Uhr). 4.734 Tests wurden bisher insgesamt durchgeführt.Aufgeschlüsselt nach Bundesländern: In Niederösterreich gibt es bisher 36 Erkrankte, in Wien 33, in der Steiermark 10, in Tirol und Oberösterreich je n9, in Salzburg 8, im Burgenland 4 und in Vorarlberg 2. In Kärnten gibt es bisher einen Corona-Patienten.

apa