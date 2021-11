11.555 Neuinfizierte und 49 Todesfälle in Italien

Wie das italienische Gesundheitsministerium am Samstag mitgeteilt hat, wurden innerhalb von 24 Stunden 11.555 Neuinfektionen und 49 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Vergleichbar hoch war die Anzahl an Neuinfektionen an einem Tag in Italien zuletzt im Mai.