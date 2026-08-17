Als die Rittner Bahn im Jahr 1907 erstmals ihre Fahrt aufnahm, sah die Welt der Mobilität noch grundlegend anders aus. Das Auto war eine Seltenheit, von moderner öffentlicher Mobilität, wie wir sie heute kennen, konnte kaum die Rede sein. Und doch begann damals am Ritten eine Mobilitätsgeschichte, die bis heute weitergeschrieben wird.<BR \/><BR \/>Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider unterstreicht: „Die Rittner Bahn ist Geschichte, die fährt. Genau deshalb investieren wir in ihre Zukunft mit moderneren, barrierefreien Fahrzeugen und einer nachhaltigen Erneuerung der Flotte. So bleibt sie auch für kommende Generationen ein wichtiger Teil der Mobilität am Ritten.“<h3>\r\n119 Jahre später fährt die Rittner Bahn noch immer<\/h3>Anlässlich ihres 119. Geburtstags am 13. August wurde genau diese lange Geschichte bei einer Sonderfahrt mit dem historischen „Rittner Bahnl“ wieder lebendig. Von Oberbozen führte die Fahrt nach Maria Himmelfahrt und wieder zurück – auf einer Strecke, die seit Generationen Menschen verbindet und heute weit mehr ist als nur eine Verbindung von einem Ort zum anderen.<BR \/><BR \/>Denn wer heute in einen historischen Wagen der Rittner Bahn steigt, steigt zugleich in ein Stück Südtiroler Mobilitätsgeschichte ein. Seit mehr als einem Jahrhundert prägt die Bahn den Ritten. Generationen von Fahrgästen sind mit ihr unterwegs gewesen, technische Entwicklungen kamen und gingen, die Ansprüche an Mobilität veränderten sich grundlegend. Die Rittner Bahn aber blieb – und entwickelte sich vom Verkehrsmittel einer anderen Zeit zu einem lebendigen historischen Erbe, das bis heute Teil der alltäglichen Mobilität ist.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347921_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der Geburtstagsfahrt machten Werkstattleiter Martin Broy und Bahnexperte Klaus Demar diese Geschichte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer greifbar. Während draußen die vertraute Landschaft des Rittens vorbeizog, erzählten sie von den Anfängen der Bahn, von technischen Besonderheiten und von Geschichten, die sich in beinahe zwölf Jahrzehnten Bahnbetrieb angesammelt haben.<BR \/><BR \/>Darin liegt die Besonderheit der Rittner Bahn: Ihre Geschichte steht nicht hinter Glas in einem Museum. Sie fährt und bewegt Menschen. Der „Geburtstag“ war deshalb nicht nur ein Blick zurück, sondern erinnerte auch daran, welchen Wert es hat, historische Infrastruktur zu bewahren, weiterzuentwickeln und an kommende Generationen weiterzugeben.<BR \/><BR \/>2027 feiert die Rittner Bahn ihr 120-jähriges Bestehen und damit für ein Stück Mobilitätsgeschichte, technische Entwicklungen sowie viele Erinnerungen und Begegnungen. Vor allem aber ist die Bahn seit Generationen ein fester Bestandteil des Rittens.