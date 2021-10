1197 Todesfälle in Südtirol: Letztes Opfer keine 45 Jahre alt

Es handelt sich um den 1197. Toten seit Beginn der Pandemie. Seit Monatsbeginn sind 5 Menschen in Südtirol an bzw. mit Corona gestorben.10 der in Südtirol festgestellten Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 waren nicht in Südtirol wohnhaft, in absoluten Zahlen waren die meisten Toten in den Städten ansässig: Bozen meldete 398, Meran 136 und Leifers 43 Todesopfer.Im Verhältnis zu den nachgewiesenen Infektionen forderte das Virus hingegen in Wolkenstein in Gröden die meisten Todesopfer: Dort starben 7,1 Prozent der nachweislich Infizierten. In St. Martin in Thurn kostete eine Infektion 5 Prozent der Betroffenen das Leben, in St. Ulrich 4,2 Prozent, in Stilfs 4 und in Kastelruth 3,5 Prozent.In insgesamt 59 von 116 Gemeinden kam auf 100 Infizierte mindestens ein Todesfall, während nur 16 Kommunen keinen einzigen Corona-Toten verzeichnen.

mic