12-Jährige mit Pkw der Mutter unterwegs – Unfall mit 4 beschädigten Fahrzeugen

Die 2 Heranwachsenden flüchteten vom Unfallort, konnten anhand von Zeugenaussagen aber ausgeforscht werden. Sie wurden mit Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck gebracht.Der genaue Hergang des Unfalls stand vorerst nicht fest, informierte die Polizei. Allerdings wurden die beiden Burschen dabei beobachtet, wie sie nach dem Unfall wegliefen. Als die Polizei nach entsprechenden Erhebungen an der Wohnadresse der beiden 12-Jährigen Nachschau hielt, wurden sie dort bereits von der Rettung versorgt. Einer der Buben gab an, das Auto seiner Mutter genommen zu haben, um eine Spritztour zu machen. Anschließend wurden die 2 Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert.