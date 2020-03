12-Jährige nach Coronavirus-Infektion gestorben

Es ist der erste Corona-Todesfall eines Kindes in Belgien. Sie ist zugleich, nach aktuellem Stand, das jüngste Corona-Todesopfer in Europa. Ob das Mädchen eine Vorerkrankung hatte, ist bislang nicht bekannt. Erst vergangene Woche hatte der Tod einer 16-Jährigen bei Paris für Aufsehen gesorgt.In Belgien stieg die Zahl der offiziell bestätigten Infizierten nach offiziellen Angaben auf 12.775; mehr als 700 Menschen starben an den Folgen der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Über 90 Prozent der belgischen Corona-Toten waren älter als 65 Jahre.Knapp 5000 Corona-Patienten mussten bisher im Krankenhaus behandelt werden, jeder Fünfte davon auf der Intensivstation. Besonders in der Hauptstadtregion Brüssel, im an Frankreich grenzenden Hennegau sowie in der Provinz Limburg an der Grenze zu den Niederlanden habe sich die Situation deutlich verschärft, sagte der Behördensprecher.

apa/afp