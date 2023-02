12-jähriger Bub erliegt schweren Verletzungen

Am Sonntagmorgen ist es in St. Johann im Ahrntal zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein Bub aus Deutschland stürzte vom Balkon vom 2. Stock eines Hotels. Der Bub prallte auf den Asphalt auf und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.Nach der Erstversorgung wurde der 12-Jährige vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Bozner Krankenhaus geflogen und dort einer Notoperation unterzogen.Doch der Zustand blieb weiterhin kritisch. Wie der Sanitätsbetrieb gegenüber STOL mitteilte, hat es der 12-Jährige nicht geschafft. Er ist am Dienstagvormittag seinen schweren Verletzungen erlegen.