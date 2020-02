12-Jähriger trennt sich beim Holzspalten Finger ab

Ein 12-Jähriger Bub hat sich am Samstagmittag in Erl (Bezirk Kufstein) in Österreich beim Holzspalten schwer an der Hand verletzt. Laut Polizei wurde ein Finger abgetrennt, zwei vermutlich sehr schwer gequetscht.