„Der Kongress hat wieder hochinteressante Ausblicke auf die Zukunft geboten, und zwar nicht nur auf jene der Landwirtschaft, sondern auch der Berggebiete“, so der Südtiroler Europaparlamentarier Herbert Dorfmann. Er ist als Agrarsprecher der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament Mitinitiator der Veranstaltung. Beim Kongress hatten rund 500 junge Bäuerinnen und Bauern die Chance, innovative Projekte hautnah zu erleben, Trends kennenzulernen und sich mit Kollegen aus ganz Europa sowie mit Vertretern der Brüsseler (Agrar-)Politik auszutauschen.<BR \/><BR \/>Unter den Teilnehmern am Kongress waren auf Einladung von Herbert Dorfmann auch 15 Trentiner Jungbauern sowie – wie in jedem Jahr – eine Delegation der Südtiroler Bauernjugend. „Es ist schön, Jungbauern aus ganz Europa zu treffen und zu erfahren, dass man mit den Herausforderungen der Zukunft nicht alleine ist“, so Landesleiterin Viktoria Kössler, die ergänzt: „Genauso schön ist es zu sehen, dass die Freude für die Landwirtschaft in den anderen Mitgliedstaaten ebenso geteilt und so an ihrem Fortbestand festgehalten wird.“<BR \/><BR \/>Das politische Brüssel war bei der diesjährigen 12. Ausgabe des Jungbauernkongresses durch eine Reihe von hochrangigen Persönlichkeiten vertreten, etwa durch Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Manfred Weber, den Vorsitzenden der EVP-Fraktion, oder EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall. Sie alle konnten sich vom Innovationspotenzial überzeugen, das in der jungen Landwirtschaft steckt, nicht zuletzt beim Innovationswettbewerb, der den Kongress Jahr für Jahr begleitet.<h3>\r\nPilze landen auf Platz 1<\/h3>Auch Südtiroler lassen bei diesem Wettbewerb immer wieder aufhorchen. In diesem Jahr war es Christian Rabensteiner, der auf dem Bernholz-Hof im Sarntal eine Bio-Pilzzucht als zusätzliches Standbein neben der Milchwirtschaft aufgebaut hat. Rabensteiner zieht seine Pilze – Shiitake, Austernpilz, Igelstachelbart und Pioppino – auf Substraten aus Stroh, Heu oder Sägemehl und vertreibt sie unter dem Label „Naked Funghi“ als natürliche Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung von Immunsystem, Nerven und Verdauung. Das Substrat wird nach der Ernte zu Dünger weiterverarbeitet, wodurch eine nachhaltige, ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft entsteht.<BR \/><BR \/>„Projekte wie das von Christian Rabensteiner zeigen, welche Chancen sich auf Bergbauernhöfen auftun, wenn innovative Ideen geboren und mit viel Mut, Leidenschaft und Know-how umgesetzt werden“, erklärt Herbert Dorfmann. „Deshalb freut es mich ganz besonders, dass das Projekt hier in Brüssel eine so wichtige Bühne bekommen, viel Anerkennung erfahren und den ersten Platz in seiner Kategorie gewonnen hat.“<BR \/><BR \/>Der Jungbauernkongress ist allerdings nicht nur Bühne für innovative Projekte, sondern auch eine Gelegenheit zum Austausch zwischen den Jungbauern und der Politik. „Dieser Austausch ist für die Entscheidungsträger in Brüssel mindestens genauso wichtig wie für die jungen Bauern, weil sie aus erster Hand erfahren können, wo der Schuh drückt und welche Herausforderungen angegangen werden müssen“, so Dorfmann. Zugleich habe dieser Austausch in den letzten Jahren auch immer wieder konkrete Lösungen auf den Weg gebracht. „Wenn man es überspitzt formulieren möchte, wird bei unserem Kongress also nicht nur ein Ausblick auf die Zukunft von Landwirtschaft und Berggebieten geboten, sondern diese auch mitgeschrieben“, so Herbert Dorfmanns Fazit.