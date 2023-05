12 junge Erwachsene gefirmt

Die Firmung gehört neben der Taufe und der Eucharistie zu den Einführungssakramenten in der katholischen Kirche. In der Firmung werden die Gläubigen mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt und ihre Eingliederung in die Gemeinschaft der Kirche ist somit abgeschlossen. In der Regel erfolgt die Firmung im Jugendalter. Aus unterschiedlichen Gründen kann es aber sein, dass Gläubige nicht als Jugendliche gefirmt wurden und erst später den Wunsch haben, das Sakrament zu empfangen.Am vergangenen Sonntag, Pfingsten, spendete Dekan Mario Gretter zwölf jungen Erwachsenen das Sakrament der Firmung. In seiner Predigt sprach Gretter von Pfingsten als „einem tiefen Atemzug, der zur Freiheit führt. Der Heilige Geist schenkt uns diesen Atemzug, durch den er uns von den Ängsten befreien möchte, die uns hemmen, entmutigen und uns nicht erlauben, das tägliche Leben in Freiheit zu leben. Der Heilige Geist drängt uns dazu, ein freies Leben zu führen, nicht nur an Pfingsten, sondern jeden Tag, wenn wir uns von seiner Kraft leiten lassen.“Die jungen Erwachsenen haben sich monatelang auf die Firmung vorbereitet, indem sie einen Katechumenenweg eingeschlagen haben, um die Grundlagen des Glaubens und des christlichen Lebens wiederzuentdecken. Dabei wurden sie von Katecheten und Priestern begleitet, koordiniert wurde die Vorbereitung vom diözesanen Amt für Schule und Katechese.In seiner Predigt betonte don Mario Gretter auch die Fülle, die Christus unserem Leben schenken möchte: „Die Liebe Christi ist grenzenlos, Christus weiß nur in Fülle zu lieben und lädt uns daher ein, nach seinem Beispiel zu leben und zu lieben. Diese Einladung, in Fülle zu leben, soll unsere Herzen berühren, denn ab heute leben wir unser Leben in Fülle, indem wir der unendlichen Liebe Christi folgen, die jeden Einzelnen liebt.Der nächste diözesane Firmungsvorbereitungskurs für Erwachsene findet ab dem 20. September statt. Weitere Informationen erteilt das diözesane Amt für Schule und Katechese (Telefon: +39 0471 306 352, Email: [email protected] ).