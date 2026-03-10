Die Carabinieri waren in der Nähe eines Wohngebäudes in Bozen beschäftigt, als sie einen starken Geruch wahrnahmen, welcher auf die Verbrennung von Haschisch hindeutete.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit den zur Unterstützung gerufenen Beamten der Staatspolizei gingen sie der Sache auf den Grund und verschafften sich Zugang zur verdächtigen Wohnung. <BR \/><BR \/>Bereits an der Eingangstür übergab der Besitzer den Einsatzkräften 20 Gramm Haschisch. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden schließlich insgesamt 1,2 Kilogramm des Rauschmittels, sorgfältig verpackt und für die illegale Weiterverbreitung vorbereitet, sichergestellt. Außerdem wurden Tabletten sowie 2300 Euro Bargeld gefunden. <BR \/><BR \/>Der 38-jährige vorbestrafte Venezolaner wurde festgenommen und in den Hausarrest überstellt.