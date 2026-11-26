Die Zahl der HIV-Neuinfektionen macht deutlich, dass Aufklärung und Prävention weiterhin notwendig sind. Im Jahr 2026 wurden italienweit 2.220 neue HIV-Diagnosen registriert, davon 12 in Südtirol. Im Jahr 2025 waren es 18 Fälle, 2024 insgesamt 13. <BR \/><BR \/>„HIV ist nicht vorbei. Dank moderner Therapien können Menschen mit HIV heute ein weitgehend normales Leben mit einer nahezu normalen Lebenserwartung führen. Dennoch gibt es weiterhin Neuinfektionen. Um diese weiter zu senken, braucht es sowohl eine frühzeitige Diagnose und Behandlung als auch leicht zugängliche Präventionsangebote“, betont Dr. Elke Maria Erne, Direktorin der Abteilung für Infektionskrankheiten am Krankenhaus Bozen.<BR \/><BR \/>Vor diesem Hintergrund findet vom 1. bis 3. Dezember die diesjährige Präventionsaktion „STOP HIV!“ statt. Mit Information, Beratung und kostenlosen Testangeboten direkt vor Ort sollen möglichst viele Menschen erreicht werden. Das mobile medizinische Ambulatorium macht in Bozen, Meran und Bruneck Halt und bietet anonyme HIV-Schnelltests an.<h3>\r\nImmer mehr Syphilis-Fälle<\/h3> Erstmals wird heuer auch ein Schnelltest auf Syphilis angeboten. Anlass dafür sind die steigenden Fallzahlen der vergangenen Jahre: Wurden 2019 noch 184 Fälle registriert, stieg die Zahl 2024 auf 251. Bis Ende November 2026 wurden bereits 304 Fälle nachgewiesen. Sowohl für den HIV- als auch für den Syphilis-Schnelltest genügt ein Tropfen Blut. Das Ergebnis liegt innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor.<BR \/><BR \/><b>Termine der Kampagne STOP HIV!<\/b><BR \/><BR \/>1. Dezember: in Bozen an der Talferbrücke (Seite Quireiner Straße)<BR \/>2. Dezember: in Meran in der Freiheitsstraße (nahe Sandplatz)<BR \/>3. Dezember: in Bruneck auf dem Rathausplatz<BR \/>Öffnungszeiten: jeweils von 10 bis 17 Uhr.<BR \/><BR \/>„Information und anonyme Schnelltests direkt auf die Straße zu bringen bedeutet, auch Menschen zu erreichen, die sich sonst nicht an einen Gesundheitsdienst wenden würden. Deshalb stellt das Rote Kreuz für diese wichtige Initiative sein mobiles Ambulatorium zur Verfügung. Dort arbeiten Mitarbeitende des Roten Kreuzes und des Sanitätsbetriebes Hand in Hand, um Information und Testangebote direkt zu den Menschen zu bringen. Ein Test schafft Klarheit und hilft, die eigene Gesundheit und die anderer Menschen zu schützen“, unterstreicht Dr. Manuel Pallua, Präsident des Landeskomitees des Roten Kreuzes.<BR \/><BR \/>An der Initiative beteiligen sich neben dem Südtiroler Sanitätsbetrieb das Italienische Rote Kreuz Landeskomitee Bozen, Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol und die Caritas mit dem Dienst Iris sowie Haus Emmaus. Die Vertreterinnen und Vertreter der Partnerorganisationen hoben bei der Pressekonferenz die Bedeutung von Prävention, Früherkennung, niederschwelligen Testangeboten und dem Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit HIV hervor.<h3>\r\nBessere Therapien, Medikamente nur alle zwei Monate<\/h3>Auch die Fortschritte in der HIV-Behandlung waren Thema der Pressekonferenz. Seit November 2022 bietet die Ambulanz für Infektionskrankheiten am Krankenhaus Bozen langwirksame antiretrovirale Therapien an, die nur alle zwei Monate verabreicht werden. Rund 15 Prozent der dort betreuten Menschen mit HIV nutzen dieses Angebot. Für sie entfällt die tägliche Tabletteneinnahme, stattdessen erfolgt die Behandlung im Zweimonatsrhythmus in der Ambulanz. Dies kann den Therapiealltag deutlich erleichtern und die Lebensqualität verbessern.<BR \/><BR \/>Dr. Arianna Miriam Fiumefreddo, Verantwortliche des Dienstes Check Point von Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol, unterstreicht die Bedeutung von Prävention und den Kampf gegen Stigmatisierung: „Anlässlich des Welt-AIDS-Tages möchte ich die Bedeutung von Investitionen in hochwertige und für alle zugängliche Präventionsangebote hervorheben, wie etwa den von Centaurus getragenen Check Point BZ.“ <BR \/><BR \/>Dr. Pierpaolo Patrizi, Verantwortlicher des Dienstes Iris erklärt: „Die Caritas ist kontinuierlich für Menschen da, die mit HIV leben, und engagiert sich mit dem Dienst Iris, Haus Emmaus und Binario 7 auch in der Präventionsarbeit.“<BR \/><BR \/>Dr. Katiuscia Cabras, Verantwortliche von Casa Emmaus ergänzt: „Die Initiative STOP HIV! lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf ein Thema, das leicht unterschätzt wird, gerade weil HIV heute wirksam behandelbar ist.“