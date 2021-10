12 Neuinfektionen – 7 Intensivpatienten – kein Todesfall

In 24 Stunden wurden in Südtirol 12 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 2 mittels PCR-Abstrich und 18 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt. 7 Personen werden intensivmedizinisch betreut – so viele wie am Vortag. Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen) beläuft sich auf 71.