Dabei hatten beide Seiten Gelegenheit, sich in kurzen Gesprächen kennenzulernen und berufliche Möglichkeiten auszuloten. „Beim Job-Speed-Dating wurden erste Kontakte geknüpft und Arbeitsplätze aus unterschiedlichen Bereichen – von Gastronomie und Hotellerie über Digital Marketing bis hin zu verschiedenen Bürojobs – vorgestellt, auch eine Position als Assistenz in der Geschäftsleitung eines Südtiroler Vorzeigebetriebes“, erklärt Ulrich Seitz, ehrenamtlicher persönlicher Beauftragter von Bürgermeister Claudio Corrarati für die Belange von Menschen mit Behinderung.<BR \/><BR \/><BR \/>Derzeit gibt es in Bozen laut Seitz rund 300 jungen Menschen mit Behinderung mit Maturaabschluss oder Doktorat, die auf Stellensuche sind. „Ihnen gilt es eine klare Perspektive zu eröffnen, wissend, dass Dutzende von Südtiroler Unternehmen händeringend Kräfte für ihre Tätigkeiten suchen“, unterstreicht Seitz, der auf eine erste Erfolgsbilanz der neuen Initiative, der ersten dieser Art in Südtirol, verweist. „In den vergangenen Wochen haben schon zwölf junge Menschen eine Beschäftigung gefunden, der Großteil von ihnen nach einer jahrelangen Durststrecke und zahlreichen Enttäuschungen.“<BR \/><h3>\r\nNächstes Job-Speed Dating steht an<\/h3><BR \/>Jetzt gehe das Job-Speed Dating in die nächste Runde, in der es spezifisch um die Bereiche Gastronomie, Hotelgewerbe und Bürotätigkeiten geht. „Alle interessierten Menschen mit Behinderung und Unternehmen sind dazu aufgerufen, sich für den Termin am 18. März von 16 Uhr bis 18.30 Uhr im Stadthotel Bozen, vorzumerken“, sagt Ulrich Seitz. Der Eingang erfolgt über die Silbergasse 1.<BR \/><BR \/><BR \/>Beim Job-Speed-Dating werden Arbeitgebern und Arbeitssuchenden unterstützend eine Reihe von Experten und Expertinnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Arbeitssuchenden und deren Eltern können sich ebenso beraten und unterstützen lassen, wie die Firmen, die über Beiträge informiert werden.<BR \/><BR \/><BR \/>Anmeldungen sind erbeten unter: beobachtungsstelle@gemeinde.bozen.it oder Telefon 3285672127.