12 Tote bei Busunglück in der Zentralafrikanischen Republik

Bei einem Busunglück sind in der Zentralafrikanischen Republik mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 40 weitere Passagiere seien verletzt worden, als der Bus in der Nacht zum Sonntag nahe der Stadt Boali, etwa 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bangui, in eine Schlucht stürzte, sagte die Bürgermeisterin von Boali, Marie Begalé. Die Opferzahl könne aufgrund der Schwere einiger Verletzungen weiter ansteigen, so Begalé.