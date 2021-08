12 Tote bei Explosion in illegaler Kohlemine in Kolumbien

Bei einer Explosion in einer illegalen Kohlemine in Kolumbien sind 12 Menschen getötet worden. Wie die kolumbianische Bergbaubehörde der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde bei dem Unglück in der Provinz Boyacá ein weiterer Mensch verletzt.