12 Tote bei Schmelzofen-Explosion in Indonesien

38 weitere seien verletzt worden, so die Polizei am Sonntag. Die Explosion habe sich Sonntagfrüh bei Wartungsarbeiten an einem Schmelzofen ereignet. Vorläufige Untersuchungen hätten ergeben, dass eine Flüssigkeit im unteren Teil des Ofens die Explosion ausgelöst habe.Unter den Todesopfern sind den Angaben zufolge auch fünf chinesische Arbeiter.