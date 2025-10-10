Entsprechende Medienberichte bestätigte die Polizei der Nachrichtenagentur APA. Eine Bewohnerin des Hauses hatte demnach in der Nacht Geräusche wahrgenommen. <BR \/><BR \/>In der Früh entdeckte sie dann den ausgewachsenen Hirsch in ihrem Pool. Die Feuerwehr und ein Tierarzt rückten an. Der Hirsch wurde betäubt und dann aus dem Pool geborgen.<h3>\r\n120 Kilogramm schweres Tier im Wald ausgesetzt <\/h3>\r\nDieser war in rund 120 Zentimeter tiefem Wasser gestanden, hieß es. Nach der Bergung wurde das rund 120 Kilogramm schwere Tier in einen nahe gelegenen Wald gebracht und dort ausgesetzt.