1225 Neuinfektionen – 2 Todesopfer – Wocheninzidenz sinkt

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 490 PCR-Tests untersucht und dabei 59 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 1166 positive Antigentests, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt. 16 Personen befinden sich auf der Intensivstation – 2 weitere Personen in Südtirol sind nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die 7-Tages-Inzidentzist hingegen leicht gesunken: von 3565 am Sonntag auf 3543.