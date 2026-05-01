Der Stein kam ins Rollen, als der Hotelbesitzer bemerkte, dass im Wellnessbereich seiner Anlage ständig Dinge fehlten. Nachdem er im März die Behörden verständigt hatte, nahmen die Carabinieri von Madonna di Campiglio die Ermittlungen auf. Durch die Auswertung von Videokameras und die gezielte Überwachung der Verdächtigen konnten die Beamten schließlich ihre Wohnung ausfindig machen.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Hausdurchsuchung staunten die Ermittler nicht schlecht: In der Wohnung der Frau kamen insgesamt mehr als 1.250 gestohlene Gegenstände zum Vorschein – von hochwertigen Pflegeprodukten über Kleidung und Souvenirs bis hin zu Vorräten an Lebensmitteln. <BR \/><BR \/>Die Frau wurde nun wegen schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft Trient angezeigt.