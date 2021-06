1273 Neuinfizierte und 65 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 84.567 Corona-Tests durchgeführt – wie gehabt wurde am Wochenende damit weniger getestet als unter der Woche. Dementsprechend geringer fiel auch die Zahl der entdeckten Neuinfektionen aus.188.453 Personen gelten in Italien derzeit als aktiv mit dem Coronavirus infiziert, dies sind 3819 Personen weniger als noch tags zuvor.Auch die Zahlen der Covid-Patienten auf den Intensivstationen haben weiter abgenommen. Stand Montag befanden sich 759 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 15 weniger als noch tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden noch 4910 Corona-Patienten behandelt, was einem Rückgang von 53 Patienten im Vergleich zum Sonntag entspricht.

stol