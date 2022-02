1277 Neuinfektionen – 7 Intensivpatienten – weitere 3 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 985 PCR-Tests untersucht und dabei 112 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 1165 positive Antigentests. 7 Personen liegen auf den Intensivstationen, 3 Personen sind an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Die Wocheninzidenz ist von 1223 auf 1145 gesunken.