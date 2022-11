Der Vorfall soll sich am Abend des 28. Oktober ereignet haben.Am nächsten Tag meldete das Mädchen den Vorfall seinen Eltern, die bei der Polizei Anzeige erstatteten.Das 13-jährige Mädchen war angeblich von einem der 3 Verdächtigen in die Garage gelockt worden, woraufhin die beiden anderen Burschen eingriffen. In der Garage sollen auch mehrere Dosen Haschisch gefunden worden sein.Die Ermittlungen laufen.