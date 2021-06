13 Neuinfektionen – 3 Intensivpatienten – keine Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden 555 PCR-Tests untersucht und dabei 8 Neuinfektionen festgestellt. Von 2745 Antigentests waren 5 positiv. 3 Personen werden intensivmedizinisch betreut. (Am Vormittag sprach der Sanitätsbetrieb noch von 2 Intensivpatienten) Niemand ist in Zusammenhang mit Covid gestorben.