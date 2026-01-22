Auf dem Programm stehen 13 Sommerlager mit Angeboten in der Natur und Übernachtungen in Zelten oder Selbstversorgerhütten.<BR \/>„Der Schwerpunkt liegt dabei auf erlebnispädagogischen Inhalten mit Lagerfeuer, Sternenhimmel-Beobachtungen, Kunst- und Handwerksworkshops, Geschichtenerzählen oder gemeinsamem Musizieren. Die Camps fördern Selbstvertrauen, Teamgeist, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Inklusion. Willkommen sind alle Kinder und Jugendlichen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, die gerne in der Natur unterwegs sind“, erklärt das Jugendzentrum.<BR \/><BR \/><BR \/>Geführt werden die gemischtsprachigen SummerCamps von spezifisch ausgebildeten jungen Erwachsenen, die sich auf die Organisation, Gestaltung, Begleitung und Anleitung von Camps in der Natur mit Kindern und Jugendlichen spezialisieren.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Anmeldungen laufen bis zum 30. April 2026 über die Webseite des Jugendzentrums papperlapapp. Für weitere Informationen steht die Projektleiterin Ulrike Huber unter den Telefonnummern 334\/9989244 und 0471\/053853 sowie der Mailadresse ulrike@papperla.net<BR \/>zur Verfügung.