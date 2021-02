1,3 Tonnen Kokain in Hafen in Kalabrien beschlagnahmt

Das reine Kokain sei im Hafen der Stadt Gioia Tauro in Kalabrien entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.Die Droge war in 3 Schiffscontainern mit Kaffeebohnen, Obst und Fleisch versteckt und wurde dank Scanners entdeckt.2 der 3 Container waren von Brasilien abgefahren, der dritte aus Ecuador.Der Hafen von Gioia Tauro gilt als Drehscheibe für die 'Ndrangheta, der Mafia in Kalabrien. Die berüchtigte Mafiaorganisation soll den größten Teil des europäischen Kokainhandels kontrollieren.

apa