Der Diebstahl hatte sich bereits am 29. August ereignet. Nach der Anzeige der Urlauber leiteten die Beamten der Bozner Carabinieri-Station gemeinsam mit der Ermittlungsabteilung Nachforschungen ein.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Erhebungen identifizierten die Ordnungshüter zwei ausländische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, die der Polizei bereits bekannt waren. Die beiden Männer wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>Eines der beiden Fahrräder im Wert von 4.000 Euro konnte bereits sichergestellt und den Eigentümern zurückgegeben werden. Die Ermittlungen zum Verbleib des zweiten gestohlenen Rads dauern an.