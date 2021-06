1325 Neuinfizierte und 37 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 200.315 Corona-Tests durchgeführt.Die Zahlen der Covid-Patienten auf den Intensivstationen haben weiter abgenommen. Stand Donnerstag befanden sich 444 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 27 weniger als noch tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden noch 2888 Corona-Patienten behandelt, was einem Rückgang von 176 Patienten im Vergleich zum Vortag entspricht.Zahlreiche italienische Regionen sind bereits seit Montag weiße Zonen, auch einige beliebte Stände. Was es beim Urlaub am Meer zu beachten gibt, lesen Sie hier.

