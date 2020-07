134 neue Corona-Fälle in Österreich

Die meisten neuen Fälle gab es mit 60 in Wien, gefolgt von Oberösterreich mit 23 und Niederösterreich mit 22.Kein Bundesland blieb diesmal ohne neue bestätigte Ansteckungen: Tirol meldete 11 Neuinfektionen, in Vorarlberg wurden 10 gezählt, im Burgenland waren es 3, in Kärnten und Salzburg jeweils 2 und in der Steiermark ein neuer Fall.Bisher gab es laut Innenministerium in Österreich somit 20.472 positive Testergebnisse. 712 Menschen sind mit oder an Covid-19 verstorben, 18.209 wieder genesen. Die Anzahl der bestätigten aktiven Fälle betrug damit am Sonntagvormittag 1551.97 Menschen wurden mit einer Corona-Erkrankung in Spitälern behandelt. 15 dieser Patientinnen und Patienten lagen auf Intensivstationen.

apa