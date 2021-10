136 Neuinfektionen durch PCR-Test – 4 Intensivpatienten – ein Todesfall

In 24 Stunden wurden 1093 PCR-Tests untersucht und dabei 136 Neuinfektionen festgestellt, wie der Sanitätsbetrieb am Freitag mitteilt. Seit Donnerstag werden nur mehr die PCR-Tests kommuniziert. 4 Personen werden in Südtirol intensivmedizinisch behandelt, zudem gab es ein weiteres Todesopfer zu beklagen.