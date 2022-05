1369 verkleidete Vampire stellten neuen Guinness-Rekord auf

Exakt 1369 als Vampire verkleidete Fans fanden sich Donnerstagabend vor den Ruinen der Abtei Withby in der englischen Grafschaft Yorkshire ein, um den bisherigen Guinness-Weltrekord aus dem Jahr 2011 zu brechen.Die Regeln waren strikt: Alle Teilnehmer mussten schwarze Schuhe, schwarze Hosen oder Kleider und ein schwarzes Cape tragen - sowie natürlich die spitzen Eckzähne im Oberkiefer. Zudem mussten sie sich mindestens fünf Minuten lang am selben Ort versammeln, um sich zählen zu lassen.Die Organisatoren von der Denkmalverwaltung English Heritage bedankten sich anschließend bei den Hobby-Vampiren für den erfolgreichen Einsatz. Für den bisherigen Dracula-Rekord hatten sich insgesamt 1.039 Teilnehmer in Doswell im US-Bundesstaat Virginia versammelt.Die Geschichte des blutrünstigen Grafen Dracula war 1897 erstmals erschienen. Inspiriert wurde der irische Schriftsteller laut English Heritage von dem ehemaligen Kloster der Hafenstadt Whitby aus dem 11. Jahrhundert. Auf den Namen Dracula stieß Stoker demnach in der örtlichen Bücherei in einem Buch über einen Fürsten aus dem 15. Jahrhundert im heutigen Rumänien, der seine Feinde gepfählt haben soll.