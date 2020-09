1370 Neuinfektionen und 10 Todesopfer in Italien

35.563 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle lag bei 33.789, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1.719 auf 1760. Auf der Intensivstation lagen am Dienstag 143 Patienten, am Vortag waren es 142. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 31.886 Menschen.Es gibt keine einzige Region ohne Neuinfektionen. Mit 271 Neuinfizierten ist die Lombardei jene Region mit dem höchsten Zuwachs an Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. Kampanien folgt mit 249, Platz 3 belegt Apulien mit 143 Neuinfektionen.

apa/stol