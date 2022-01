137.147 Neuinfektionen und 377 Todesfälle in Italien

Am Samstag wurden in Italien 137.147 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Vortag waren es 143.898 gewesen. Todesfälle wurden hingegen 377 gemeldet, einer weniger als am Freitag.Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 999.490 Corona-Tests durchgeführt, 13,7 Prozent davon fielen positiv aus.Derzeit gelten 2.664.648 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 4189 weniger als am Freitag. Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es bisher insgesamt 145.914 zu beklagen.Aktuell werden 19.636 Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 160 Patienten weniger als noch am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 1588 Coronavirus-Infizierte, 42 weniger als am Freitag.

ansa/stol