Was genau sich in den Morgenstunden des Dreikönigstags in der Doppelhaushälfte in Weisendorf abgespielt hat, war zunächst unklar.Die 41 Jahre alte Mutter kam ins Krankenhaus. Für die Frau besteht nach Polizeiangaben keine Lebensgefahr. Ein Notruf war Freitagfrüh eingegangen. Wer diesen abgesetzt hatte, war zunächst unklar.Der 17-Jährige wurde nach Worten des Sprechers „in Tatortnähe“ festgenommen.