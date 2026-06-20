Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr in Pressano (Gemeinde Lavis) unweit ihres Wohnortes.<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen war die Jugendliche, die für den Verein Asd Bike Movement Trentino Erbe fuhr, mit dem Rennrad talwärts unterwegs, als es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam.<BR \/><BR \/>Adele Cobelli wurde über die Leitplanke in das darunterliegende Feld geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen laufen.<h3>\r\nSchweigeminute im Radsport<\/h3>Zum Gedenken an die junge Sportlerin hat der Italienische Radsportverband für alle Rennen am kommenden Tag eine Schweigeminute angeordnet.