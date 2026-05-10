Der syrische Staatsbürger konnte keinen Führerschein vorweisen, da er das Mindestalter für eine Lenkerberechtigung noch nicht erreicht hat. Die Beamten nahmen ihm den Autoschlüssel ab und händigten diesen dem 46-jährigen Vater des Burschen aus.<BR \/><BR \/>Der im Bezirk Linz-Land wohnende Teenager wird nicht nur wegen der Spritztour mit dem Pkw seines Vaters angezeigt, sondern auch nach dem oberösterreichischen Jugendschutzgesetz. Er sei außerhalb der erlaubten Aufenthaltszeit im öffentlichen Raum unterwegs gewesen, informierte die Landespolizeidirektion Oberösterreich.