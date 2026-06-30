Mindestens sieben weitere Schülerinnen und Schüler wurden verletzt, wie ein Sprecher der pakistanischen Rettungsdienste sagte. Unter den Trümmern wurden noch weitere Kinder vermutet.<BR \/><BR \/>Die Sorge war daher groß, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Die Hilfsarbeiten dauerten demnach an. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Nach Informationen der pakistanischen Zeitung „Dawn“ befand sich ein Teil des Gebäudes noch im Bau. Zum Zeitpunkt des Dacheinsturzes seien an der Baustelle Arbeiten ausgeführt worden. Der Bauunternehmer sei jüngst festgenommen worden, hieß es weiter.