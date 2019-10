14 Polizisten in Hinterhalt in Mexiko getötet

Im Westen Mexikos sind nach Behördenangaben 14 Polizisten in einem Hinterhalt getötet worden. Der Angriff habe sich am Rande der Stadt Aguililla im Bundesstaat Michoacan ereignet, teilte das Sicherheitsministerium am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.