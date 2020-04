14 Tage künstliche Beatmung: Behandlung von Covid-19 sehr komplex

„Das ist eine sehr starke Belastung für den Organismus, die hohe intensivmedizinische Expertise verlangt“, sagt der Leiter der Internistischen Intensivstation in Innsbruck, Michael Joannidis.Gemessen an der Gesamtbevölkerung, liegt der Anteil der Menschen, die an COVID-19 sterben (Fallsterblichkeit), weltweit bei unter 5 Prozent, in stark betroffenen Ländern wie Italien bei über 11 Prozent, in Deutschland bei rund einem Prozent (Quelle: Johns Hopkins University).eltweite Daten besagen auch, dass das Risiko für einen schweren Infektionsverlauf ab 60 und besonders ab 80 Jahren deutlich ansteigt und in den meisten Fällen mit der Aufnahme in eine Intensivstation verbunden ist.„Auch bei uns in Tirol muss zwar nur ein Bruchteil der Bevölkerung aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV2 intensivmedizinisch versorgt werden.Das Herausfordernde für die betroffenen Patienten wie auch für das Personal bzw. die Kapazität der Intensivmedizin ist aber die lange Liegedauer unter Covid-19. Bisher gab es nur 2 Intensivpatienten, die nur wenige Tage auf der Station betreut werden mussten“, berichtet Michael Joannidis, Leiter der Internistischen Intensiv- und Notfallmedizin, eine Einrichtung der höchsten medizinischen Versorgungsstufe. Ein Großteil der Intensiv-Patienten an der ICU ist zwischen 60 und 70 Jahre alt und männlich, einige sind unter 60, der bislang jüngste, inzwischen entlassene Patient war 43 Jahre alt. Vorbelastungen durch Diabetes, Übergewicht, Hypertonie oder COPD sind bei älteren Personen zusätzliche und auch bei den Patienten der ICU häufige Risikofaktoren für schwere Verläufe.Für die Beatmung werden die Patienten in künstlichen Tiefschlaf versetzt und meist in die atmungstechnisch günstige Bauchlage gedreht. „Weil die maschinelle Beatmung bei schweren Covid-19-Fällen erfahrungsgemäß lange andauert, ist eine besonders schonende Vorgangsweise umso wichtiger, zumal wir inzwischen wissen, dass das neue Coronavirus auch spezifisch Lungengewebe schädigt“, betont Joannidis. Auch eine zusätzliche Kreislaufunterstützung sowie Organersatztherapie durch den Einsatz der Herz-Lungenmaschine oder die Dialyse sei in manchen Fällen notwendig und zeige die Komplexität der Behandlung. Neben der maschinellen Therapie werden Covid-19 PatientInnen mit antiviralen Medikamenten behandelt. „Bei uns im Einsatz ist etwa Favipiravir (Wirkstoff Avigan), ein zur Behandlung neuer Influenzastämme verwendetes Medikament, das auch bei einigen Covid-19 Patienten eine positive Wirkung zeigt“, so Joannidis.Seit Beginn der Infektionswelle im Bundesland Tirol sind alle Intensivbetten der Internistischen Intensivstation für Covid-19-Patienten freigeräumt.Für den aktuellen Ansturm an kritisch kranken Patienten reichen allerdings die Kapazitäten der medizinischen Intensivstation nicht aus. Durch gemeinsame Anstrengungen von Anästhesie und Intensivmedizin, Neurochirurgie und Chirurgie wurde die Kapazität für die Versorgung von Covid-19 Patienten auf 68 Betten inklusive Beatmungsmöglichkeit erweitert. Selbstverständlich wird auch die Versorgung von IntensivpatientInnen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, in mehreren Intensivstationen in gewohnter Qualität gewährleistet. „Am Standort Innsbruck haben wir den großen Vorteil, dass wir in der Universitätsmedizin grundsätzlich und bei der Betreuung und Behandlung von Covid-19 Patienten im Besonderen einen sehr interdisziplinären und kooperativen Ansatz verfolgen und eine hohe intensivmedizinische Expertise besitzen“, erklärt Michael Joannidis.Die Internistische Intensiv- und Notfallmedizin ist eine Gemeinsame Einrichtung der Universitätskliniken für Innere Medizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Betreuung von Patienten mit akuten oder lebensbedrohlichen internistischen Erkrankungen, sowie die Vertretung dieses Bereichs in Lehre und Forschung. Der Gemeinsame Bereich umfasst die Notfallambulanz der Inneren Medizin (MZA Notfallaufnahme) mit zugehöriger Bettenstation und die Internistische Intensivstation (ICU).

vs